‘Ik denk niet dat ik ooit voorkwam in de plannen van Louis van Gaal’

Darren Fletcher kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn vertrek bij Manchester United in februari 2015. De middenvelder kwam in de eerste seizoenshelft van de jaargang 2014/15 tot slechts vier basisoptredens in de Premier League, waarna Fletcher eieren voor zijn geld koos en tekende bij West Bromwich Albion. De Schot had Louis van Gaal graag overtuigd van zijn kunnen, maar had niet het idee dat de Nederlander het in hem zag zitten.

Fletcher vertrok na liefst twintig jaar bij Manchester United. "Of ik spijt heb van mijn vertrek? Ik zou willen dat ik de eerste drie wedstrijden van het seizoen naar Louis van Gaal had geluisterd. Ik had moeten spelen zoals hij wilde dat ik speelde, in plaats van stomme passes te versturen bij een 0-0 stand in een poging de wedstrijd te winnen", vertelt Fletcher twee dagen voor de uitwedstrijd op Old Trafford. "Ik heb er wel enige spijt van, want naar mijn idee speelde ik daarvoor zes maanden goed onder David Moyes en Ryan Giggs."

Fletcher verbaasde ook zichzelf met zijn goede vorm in de eerste helft van het kalenderjaar 2014. "Misschien was een dip onvermijdelijk en kwam die aan het begin van het daaropvolgende seizoen. Maar om eerlijk te zijn, denk ik niet dat ik ooit deel uitmaakte van de plannen van Van Gaal", geeft de aanvoerder van West Bromwich aan in gesprek met ESPN. "Ik verraste hem waarschijnlijk in de voorbereiding, waardoor ik kon blijven terwijl veel andere spelers vertrokken."

"Maar uiteindelijk kon ik het niet aan om te blijven en weinig te spelen. Dan zou ik een figurant zijn. Dat was de situatie waarin ik zes maanden verkeerde en dat raakte me. Het was geen kwestie van geduld: ik zag gewoon geen uitweg. Ik had een nieuwe uitdaging nodig", legt de 33-jarige Fletcher uit. "Ik werd bij Manchester United gezien als een goede gozer, maar ik had nog veel voetbal in me. Ik wilde mezelf de kans geven om te spelen. Het was niets persoonlijks." Dit seizoen scoorde Fletcher 2 keer in 29 duels.