Loyale Pochettino zou Barcelona weigeren: ‘Zou ook niet voor Arsenal werken’

Barcelona neemt aan het einde van dit seizoen afscheid van Luis Enrique en de Catalanen zijn dan ook op zoek naar een nieuwe coach. Mauricio Pochettino zal in elk geval niet ingaan op de eventuele avances van Barça, zo verzekert de huidige manager van Tottenham Hotspur donderdag.

Pochettino was in het verleden in diverse hoedanigheden werkzaam bij aartsrivaal Espanyol. "Ik ben een supporter van Espanyol. Ik denk niet dat ik er te veel over hoef te zeggen", zei de 45-jarige Argentijn donderdag tegen diverse Engelse media. "Ik zou ook niet voor Arsenal kunnen werken als ik op een dag ontslagen word bij Tottenham."

Pochettino was als speler liefst acht seizoenen actief bij Espanyol, verdeeld over twee periodes, en begon zijn trainersloopbaan in 2009 bij de club. Na bijna vier jaar de scepter gezwaaid te hebben in het Estadi Cornellà-El Prat, werd de keuzeheer in november 2012 op straat gezet door Espanyol. Via Southampton belandde hij in de zomer van 2014 uiteindelijk bij Tottenham.