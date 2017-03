Barcelona sprak in het geheim met transferdoelwit

Als het aan Chelsea ligt, wordt Ruben Loftus-Cheek volgend seizoen verhuurd aan een club in de Premier League. Onder meer Stoke City zou geïnteresseerd zijn in het Engelse talent. (Daily Mail)

Stefano Pioli blijft in ieder geval nog één seizoen aan als trainer van Internazionale. I Nerazzurri hadden de zin gezet op de komst van Antonio Conte of Diego Simeone, maar die blijken allebei niet beschikbaar. (Diverse Italiaanse media)

Manchester United hoopt dat veertig miljoen euro genoeg is om Samu Castillejo binnen te halen. De aanvaller van Villarreal staat overigens ook in de belangstelling van Arsenal, Napoli en Atlético Madrid. (Il Mattino)