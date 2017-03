FIFA: zestien Europese toegangsbewijzen voor mega-WK in 2026

In 2026 zullen voor eerst 48 landen actief zijn op het WK en inmiddels is er door de FIFA een voorstel ingediend aangaande de verdeling van de tickets. De wereldbond maakt donderdag via de officiële kanalen bekend dat er op het eindtoernooi plaats zal zijn voor onder meer zestien Europese landen.

Europa zal daarmee hofleverancier zijn voor het WK 2026. Verder zullen ook het Afrikaans een Aziatisch continent sterk vertegenwoordigd zijn met respectievelijk negen en acht directe startbewijzen. Noord-Amerika en Zuid-Amerika zullen genoegen moeten nemen met zes tickets; de Oceanische bond heeft één rechtstreeks-ticket toegewezen gekregen. De twee resterende toegangsbewijzen zullen verdeeld worden in een play-off-toernooi.

Het voorstel is ingediend door FIFA-voorzitter Gianni Infantino en de voorzitters van de zes confederaties. Op 9 mei zal de ratificatie volgen door het FIFA Council, het belangrijkste beslissingsorgaan van de wereldvoetbalbond, zo hoopt de FIFA.