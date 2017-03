AZ breidt technische staf uit: ‘Dat is luxe, maar past ook bij de club’

AZ maakte begin deze week bekend zijn technische staf voor volgend seizoen te versterken met Arne Slot. De voormalig speler van PEC Zwolle, NAC Breda en Sparta Rotterdam zal in Alkmaar gaan fungeren als rechterhand van John van den Brom. Laatstgenoemde laat donderdag weten rekening te houden met mutaties in zijn trainersstaf.

"Dennis Haar heeft zoals we allemaal weten de ambitie om op eigen benen te gaan staan en heeft daar ook een paar opties in. Het is nog steeds niet zeker dat hij daadwerkelijk gaat, maar we hebben er alvast op ingespeeld", vertelt Van den Brom in gesprek met AZ TV. Haar is in beeld om Ron Jans op te volgen als trainer van PEC Zwolle. "Aan de gesprekken met Slot hebben we een goed gevoel overgehouden. Daarom hebben we hem al vast te leggen en we zien dan wel hoe het uiteindelijk met Dennis afloopt."

Van den Brom sluit echter niet uit dat hij ook volgend seizoen bijgestaan zal worden door Haar. Dat zou het aantal assistent-trainers bij AZ op drie brengen. "Dat is luxe, maar ik denk ook dat dat past bij de club", zo betoogt Van den Brom. "We zoeken altijd naar kwaliteit van in dit geval de staf om de spelers in alles verder te ontwikkelen. Daar heb je goede trainers voor nodig en Arne is een goede."