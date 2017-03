VZ Talentscout - ‘Amerikaanse Makélélé’ speelt zich in kijker van PSV

Met pen en papier in de hand en tientallen scouts hijgend in de nek struint Voetbalzone wekelijks de internationale velden af. Wie zijn de sterren van de toekomst, welke talenten moeten absoluut in de gaten gehouden worden? Ons volgende doelwit: Kellyn Acosta, middenvelder uit de Verenigde Staten.

Als Kellyn Acosta een transfer naar West-Europa ambieert, dan doet hij er goed aan om zich volgende week van zijn beste kant te laten zien. Bronnen in de Verenigde Staten melden namelijk dat PSV een afvaardiging zal sturen om Acosta tijdens de wedstrijd tegen Pachuca, in de halve finale van de CONCACAF Champions League, in de gaten te houden. De Eindhovenaren zouden in de 21-jarige verdedigende middenvelder een geschikte opvolger zien voor Andrés Guardado, mocht de geroutineerde Mexicaan in de zomer naar de Major League Soccer vertrekken.



Kellyn Acosta speelde tot dusverre 103 officiële wedstrijden voor FC Dallas

In de eerste ontmoeting met Pachuca liet Acosta al zien wat hij in huis heeft, want met een wonderschone vrije trap maakte het talent de winnende 2-1 in het Toyota Stadium. “In mijn ogen is hij een fenomenale speler en Amerika heeft in hem een fantastische middenvelder”, jubelde Dallas-manager Oscar Pareja na afloop. “Ik ken Kellyn goed genoeg om te weten dat hij ondanks het succes met beide benen op de grond zal blijven staan. Ik hoop dat hij blijft presteren en dat wij hem als ploeg bij zijn ontwikkeling kunnen blijven helpen.”

Hoewel Acosta pas 21 jaar is, heeft hij al meer dan honderd wedstrijden voor Dallas achter zijn naam staan en daarin kwam hij tot tien doelpunten en vijf assists. De kenners in de Verenigde Staten zijn het er echter over eens dat hij dit seizoen pas écht is doorgebroken en daar dacht Jürgen Klinsmann waarschijnlijk niet anders over. De voormalig bondscoach beloonde hem immers door hem te selecteren voor de nationale ploeg; Acosta maakte zodoende in januari zijn debuut tegen IJsland en speelde daarna nog vier interlands. Acosta wordt door zijn manier van spelen al vergeleken met Claude Makélélé.

Journalist Benjamin Baer omschreef Acosta bijvoorbeeld al als ‘one of the top passers’ van de Major League Soccer. “Hij wisselt lange crosspasses af met simpelere ballen. Zijn tactische intelligentie is eveneens top en hij loopt zelden uit positie. Hij duikt niet alleen op de juiste momenten op voor het vijandelijke doel, maar zet ook cruciale tackles in als er verdedigd moet worden. Als je op hem let, dan zie je dat hij constant om zich heen kijkt als hij een bal ontvangt. Op die manier blijft hij zich bewust van de situatie om hem heen. Hij is daarnaast atletisch sterk en beschikt over een goed schot”, schreef Baer begin maart.



Zou Acosta een geschikte vervanger voor Andrés Guardado zijn?

Dat klinkt als een speler die best eens van waarde zou kunnen zijn voor een club als PSV, maar het is nog onduidelijk hoe serieuze de belangstelling uit Brabant is. Dalas zal Acosta echter niet voor een appel en een ei laten gaan, want hij heeft bij the Toros een contract dat nog een klein jaar doorloopt en de directie zal vermoedelijk alles in het werk stellen om die verbintenis te verlengen. “Ik weet niet of PSV de juiste club voor hem is”, zegt verslaggever Baer tegen deze website. “Ik denk eerder dat hij direct naar een van de vier grote competities gaat in plaats van dat hij eerst een tussenstap maakt in Nederland.

“Ik denk dat als Acosta wat tijd krijgt om zich aan te passen, hij een steunpilaar kan worden in een elftal in een grote competitie. Ik zou hem zelf graag in de Bundesliga zien voetballen”, gaat Baer verder. “Hij hoort bij de grootste beloften van de Major League Soccer. De vergelijking met Makélélé is in mijn ogen alleen niet terecht, want Makélélé was een echte verdedigende middenvelder en een echte sloper. Acosta is meer een box-tox-box-middenvelder en speelt misschien met wat meer finesse. Hij kan wel een tackle inzetten, maar is het beste aan de bal”, besluit Baer, die voor de website van de MLS Soccer schrijft.

Naam Kellyn Kai-Perry Acosta

Geboortedatum 24 juli 1995

Club FC Dallas

Positie Verdedigende middenvelder

Sterke punten Vrije trap, passing, fysieke kracht