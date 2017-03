Mourinho flirt met bondscoachschap: ‘Toe aan een gemakkelijkere job’

José Mourinho vierde als trainer grote successen bij FC Porto, Chelsea, Internazionale en Real Madrid, maar de Portugees was nog nooit bondscoach. Het contract van Mourinho loopt na dit seizoen nog één jaar door bij Manchester United en de oefenmeester sluit niet uit dat hij aan het einde van die termijn afstand zal nemen van het clubvoetbal.

"Ik denk dat ik na mijn periode bij Manchester United een gemakkelijkere job nodig heb", zegt Mourinho in gesprek met ESPN Brasil. De flamboyante keuzeheer geeft toe niet onwelwillend te staan tegenover het bondscoachschap van de Braziliaanse nationale ploeg. "Natuurlijk zou dat uitdagend zijn. Elke coach wil met de beste clubs en de beste spelers werken."

"Het Braziliaanse team is altijd toonaangevend geweest. Ongeacht de generatie, het talent is altijd aanwezig geweest", vervolgt Mourinho. "Maar ik heb het idee dat het een moeilijke job zou zijn. In elke Braziliaan schuilt een coach en elke journalist waant zich een betere trainer dan de bondscoach. Ik denk dat het een lastig land is om voor te werken, maar ook een zeer gepassioneerd land. Ik erken echter dat het in principe een job is voor een Braziliaanse coach."