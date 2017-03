‘Blind was de bondscoach die me vertelde dat ik een optie was voor Oranje’

Brandley Kuwas debuteerde vorige week voor de nationale ploeg van Curaçao in het vriendschappelijke duel met El Salvador (1-1), maar de kans bestaat dat de aanvaller van Heracles Almelo alsnog zal gaan voor zijn kans in het Nederlands elftal. Ex-bondscoach Danny Blind had Kuwas op zijn radar en de 24-jarige aanvaller wil afwachten of Blinds opvolger er hetzelfde over denkt.

"Danny Blind is ontslagen, dat was de bondscoach die me belde om te zeggen dat ik een optie was voor Oranje", vertelt Kuwas in gesprek met het Algemeen Dagblad. "Wie weet vindt de volgende bondscoach dat ook, misschien niet. Er zijn nog veel vraagtekens, dus ik wacht zo lang mogelijk."

Kuwas kijkt met een voldaan gevoel terug op de interlandperiode. "De eerste vijf dagen waren heel serieus, hebben we hard getraind", vertelt de linkspoot. "De laatste paar dagen was er meer ruimte voor plezier. Dat is de cultuur, het gaat allemaal wat relaxter. We gingen ook met een partybus naar de trainingen en de wedstrijden. Muziekje op, lekker dansen en met elkaar kloten."