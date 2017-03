De Wolf: ‘Als Feyenoord niet verliest van Ajax, is het kampioenschap beslist’

Met de eindstreep en daarmee de landstitel in zicht, gaat koploper Feyenoord zondag op bezoek bij Ajax. John de Wolf vocht in het verleden veel wedstrijden uit met de aartsrivaal, maar kan zich geen wedstrijd herinneren die hij won in Amsterdam. De oud-verdediger hoopt dat het team van Giovanni van Bronckhorst daar zondag wel in slaagt en zodoende een grote stap zet richting het kampioenschap.