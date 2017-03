Feyenoord bindt toptalent: ‘Keihard mijn best doen om De Kuip te halen’

Feyenoord-talent Wouter Burger heeft donderdag zijn handtekening gezet onder een contract tot de zomer van 2020 bij de Rotterdammers. Het betreft de eerste verbintenis van de zestienjarige middenvelder, die eerder voor Excelsior speelde. “Ik ben echt ontzettend blij en trots om een contract te tekenen bij de club waar ik van kleins af aan in het stadion zit”, laat hij weten op de clubsite.

Burger begon in de jeugd van ZBVH en kwam via SHO en Excelsior in de jeugdopleiding van Feyenoord terecht. Hij hoopt zo snel mogelijk het eerste elftal te halen. ‘Ik ga keihard mijn best doen om De Kuip te halen”, zegt Burger. “We zien dan wel waar het schip strandt, maar daar zal ik alles voor over hebben Ik wil elke dag beter worden, met of zonder contract. Maar het is wel een mooi gevoel.”

Martin van Geel, technisch directeur van Feyenoord, omschrijft de jeugdinternational als een ‘allround middenvelder’. Hij noemt Burger ‘fysiek sterk’ en ziet in hem iemand die de lijnen kan uitzetten. “Wouter is nog maar net zestien en is in onze ogen een groot talent. Daarmee alleen red je het niet, je moet ook de mentaliteit hebben om dat talent te exploiteren. Die drive om elke dag eruit te halen wat erin zit, heeft hij van jongs af aan, zo heb ik ook van zijn ouders begrepen.”