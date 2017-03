Go Ahead Eagles zegt contracten aanvoerder en zes medespelers op

De sportieve toekomst van Go Ahead Eagles is op dit moment hoogst onzeker. De club is met nog zeven competitiewedstrijden voor de boeg de hekkensluiter in de Eredivisie en het is nog maar de vraag met welke selectie de Deventenaren volgend seizoen gaan werken. Go Ahead maakt donderdag via de officiële kanalen bekend de contracten van een zevental spelers opgezegd te hebben.

De verbintenissen van Darren Maatsen, Lars Lambooij, Erik Cummins, Tom Daemen, Sander Duits, Sébastien Locigno en Teije ten Den zijn formeel opgezegd door Go Ahead. Clubs in het betaald voetbal zijn ingevolge een standaardprocedure verplicht de aflopende contracten van spelers formeel op te zeggen voor 1 april. Go Ahead kan bovengenoemde spelers in een later stadium nog altijd een nieuwe verbintenis aanbieden, hetgeen in het geval van aanvoerder Duits bijvoorbeeld een reële optie lijkt.

Ook de contracten van Rochdi Achenteh, Jarchinio Antonia, Chris David, Norichio Nieveld, Elvio van Overbeek, Theo Zwarthoed en Randy Wolters lopen aan het einde van dit seizoen af. Bij hen gaat het echter niet om verlengde verbintenissen waardoor andere wet- en regelgeving geldt, zo meldt Go Ahead op zijn digitale thuis.