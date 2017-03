Clubicoon NEC beëindigt carrière en wordt toegevoegd aan technisch staf

Jeffrey Leiwakabessy zet aan het einde van dit seizoen een punt achter zijn spelersloopbaan. De 36-jarige vleugelverdediger kwam dit seizoen pas één keer in actie voor NEC en zal als onderdeel van de technische staf verbonden blijven aan club, zo maken de Nijmegenaren donderdag bekend via de officiële kanalen.

Leiwakabessy is afkomstig uit de jeugdopleiding van NEC en debuteerde in 1998 in het eerste elftal van de club. Na acht jaar trouwe dienst opteerde hij voor een avontuur over de grens bij Alemannia Aachen, waarna de linksback na periodes bij het Cypriotische Anorthosis Famagusta en VVV-Venlo in de zomer van 2014 weer terugkeerde in De Goffert.

"Ik ben dankbaar voor alle prachtige jaren die ik voor NEC heb mogen spelen", zei Leiwakabessy op het digitale thuis van de Eredivisionist. "Het is raar om er een punt achter te zetten maar ik voel dat het goed is zo. Nu is het tijd voor de volgende stap: mezelf ontwikkelen als trainer en staflid. Het is prachtig dat ik dat bij mijn club kan gaan doen."