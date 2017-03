Borussia Dortmund wint strijd om toptalent van Mönchengladbach

Borussia Dortmund heeft de tweede zomerse versterking binnen. Eerder rondden die Borussen al de komst van Ömer Toprak af, nu maakt het bekend dat ook Mahmoud Dahoud vanaf volgend seizoen het shirt van Dortmund zal dragen. De 21-jarige middenvelder tekent een contract tot 2022.

Dahoud komt over van Borussia Mönchengladbach. Het is niet bekend hoeveel die Fohlen ontvangen voor de middenvelder, maar de website Transfermarkt houdt rekening met twaalf miljoen euro. De Duits-Syrische Dahoud kwam in 2010 over van Fortuna Düsseldorf en brak bij Borussia Mönchengladbach door in het eerste elftal.

Hij had nog een contract tot 2018 in Mönchengladbach, maar werd begeerd door diverse Europese topclubs. Ook Manchester City, Liverpool en Juventus hadden hun pijlen gericht op de komst van Dahoud, maar Borussia Dortmund heeft dus aan het langste eind getrokken. “Hij is een groot talent dat we al een aantal jaar in de gaten houden. Mahmoud heeft laten zien dat hij op topniveau kan acteren”, zegt Michael Zorc, sportief directeur bij Borussia Dortmund.