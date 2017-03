‘Ik vroeg Cristiano wat hij van het beeld vond en hij zei dat hij het mooi vond’

Het onthulde borstbeeld van Cristiano Ronaldo op het vliegveld van Madeira zorgde voor de nodige reacties. Men vindt onder meer dat het beeld amper op de Portugese superster lijkt. Volgens kunstenaar Emanuel Santos is Ronaldo zelf wel tevreden met het kunstwerk en keurde hij het voor de onthulling al goed.

“Cristiano zag de foto’s die zijn broer naar hem stuurde. Ik was met zijn broer in Cristiano’s museum op Madeira en uit de berichten die hij stuurde, kon ik opmaken dat hij het borstbeeld mooi vond”, zegt Santos tegen de London Evening Standard. “Hij vroeg me alleen om rimpels aan te passen, zodat het beeld zou lachen. Door die gezichtsuitdrukking zou hij er ouder uitzien. Ze zeiden dat ik zo door moest gaan, ze vonden het beeld mooi.”

“Ik heb nog geen negatieve reacties gehoord. Van mijn vrienden op Facebook hoor ik positieve geluiden”, gaat de kunstenaar verder. “Een publiek figuur namaken is een moeilijke taak. Toen ik op het vliegveld aankwam, was het beeld al onthuld. Cristiano was een van de laatsten die aankwam, maar ik sprak hem na de ceremonie. Ik vroeg hem wat hij van het beeld vond en hij zei dat hij het mooi vond.”

Cristiano Ronaldo was woensdag bij de officiële onthulling van het vliegveld van Madeira als 'Cristiano Ronaldo Airport' en het nieuwe standbeeld van de Portugees aldaar is nogal... apart.