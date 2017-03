Gijs de Jong: ‘Ik zag het Nederlands elftal voorzichtig opstaan’

Gijs de Jong, operationeel directeur betaald voetbal van de KNVB, is van mening dat het Nederlands elftal de neerwaartse spiraal heeft doorbroken in de wedstrijd tegen Italië. Ondanks de 1-2 nederlaag zag hij de ploeg van interim-bondscoach Fred Grim ‘voorzichtig opstaan’.

In zijn column op de website van de KNVB laat De Jong weten dat hij vindt dat de media de situatie bij Oranje slechter doet voorkomen dan deze in werkelijkheid is. “Ik hoorde dinsdag tv-presentator Toine van Peperstraten in zijn aanloop naar de voorbeschouwing op de oefeninterland Nederland-Italië letterlijk zeggen: 'Danny Blind is niet meer'. Toen schoot ik toch écht in de lach. Kom op zeg, er is niemand dood”, aldus De Jong.

“En die avond verdween de lach ook niet meer van mijn gezicht”, vervolgt hij. “Want ik zag het Nederlands elftal voorzichtig opstaan. In mijn achterhoofd danste mee dat al onze andere vertegenwoordigende elftallen goed presteerden. Zowel Onder 17 als Onder 19 kwalificeerden zich voor het EK en onder leiding van Art Langeler maakt Jong Oranje een nieuwe start.”

De Jong erkent dat het ontslag van Danny Blind niet te vermijden was. “Hij kent de cultuur en de wetten van het voetbal. Hij weet wat er gebeurt als resultaten uitblijven en je in de chauffeursstoel zit. Hoef je hem niet uit te leggen allemaal. De KNVB en hij zijn netjes uiteen gegaan. Nooit leuk, maar wel netjes dus.”