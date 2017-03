‘Veldwijk verlaat KV Kortrijk en is toe aan vierde club in tien maanden’

Lars Veldwijk vervolgt zijn carrière in Noorwegen. Aalesund FK huurt de 25-jarige spits tot aan het einde van dit kalenderjaar van Nottingham Forest. Zodoende komt er een vervroegd einde aan zijn verblijf bij KV Kortrijk, de club waar hij op huurbasis speelde en waar hij mede door blessureleed niet verder kwam dan twee basisplaatsen en zeven invalbeurten, waarin hij een keer wist te scoren.

De transfer is buiten de bekende transferperiodes mogelijk omdat de Noorse competitie niet gelijk loopt met de rest van Europa. Scandinavische competities gaan in maart/april van start en eindigen in november. Na PEC Zwolle, Nottingham Forest en KV Kortrijk is Aalesund de vierde club in tien maanden tijd voor de Zuid-Afrikaans international, weet De Telegraaf.

Veldwijk heeft zijn handtekening nog niet gezet bij de Noorse club. Dat doet hij zodra hij weg kan uit Johannesburg, waar de afgelopen dagen verbleef met de nationale ploeg van Zuid-Afrika. Volgens de genoemde krant doen de Noren er alles aan om Veldwijk speelgerechtigd te krijgen voor het eerste competitieduel aanstaande zondag.