Locadia verbeet zich soms tijdens blessure: ‘Had daarmee kunnen helpen’

PSV-trainer Phillip Cocu kon afgelopen halfjaar niet beschikken over Jürgen Locadia. De afgelopen weken maakte de aanvaller weer speelminuten in het shirt van de Eindhovenaren. In gesprek met ELFVoetbal geeft Locadia toe dat hij zich tijdens zijn blessure soms heeft zitten verbijten.

“Ik weet dat ik kan scoren en assists kan geven. En ik had ook wel het gevoel dat ik het team daarmee had kunnen helpen in de wedstrijden dat het minder liep. Soms zat ik me ook te verbijten. Maar van de andere kant: als ik speel heeft PSV ook geen garantie voor doelpunten”, zegt de 23-jarige aanvaller. Locadia denkt dat de selectie gelijk is aan die van vorig seizoen, toen de Eindhovenaren kampioen werden.

Ploeggenoten Luuk de Jong en Héctor Moreno denken echter dat PSV dit seizoen over beter spelersmateriaal beschikt. “Wel raar dat we dit seizoen dan waarschijnlijk geen kampioen worden, toch? Maar het klopt dat individuele kwaliteit niet altijd doorslaggevend is”, stelt Locadia. “Een paar jaar geleden speelde ik met Dries Mertens en Mark van Bommel. Toen werden we tweede. Goede spelers hebben is leuk, maar het gaat om het collectief. Als je geen goed team hebt ben je nergens.”