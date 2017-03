Oordeel commissie: ‘Vilhena kon weten dat hij een speler zou kunnen raken’

Tonny Vilhena is woensdag voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk naar aanleiding van zijn elleboogstoot in het duel met Sparta Rotterdam in het gezicht van Mathias Pogba. De Feyenoord-middenvelder werd gestraft op basis van videobeelden. De KNVB reageert legt uit hoe het tot een oordeel is gekomen.

De aanklager betaald voetbal eiste aanvankelijk een straf van vier duels schorsing, waarvan één wedstrijd voorwaardlijk. Feyenoord ging in beroep, waarna de straf een wedstrijd lager uitviel. “Omdat de commissie van beroep de ernst van de overtreding anders waardeerde”, aldus de voetbalbond op de officiële website.

Feyenoord ging voor vrijspraak, maar dat zat er niet in. “De commissie van beroep oordeelt, net als de tuchtcommissie, dat er sprake was van voorwaardelijke opzet. Vilhena zwaaide toen hij omhoog sprong met zijn elleboog naar achter, terwijl hij kon weten dat hij een speler van Sparta hard in het gezicht zou kunnen raken, wat ook is gebeurd.”

Door de schorsing mist Vilhena het duel met Ajax aanstaande zondag. Ook de thuiswedstrijd tegen Go Ahead Eagles moet de Oranje-international aan zich voorbij laten gaan. Op zondag 9 april kan Vilhena weer in actie komen als de koploper van de Eredivisie op bezoek gaat bij PEC Zwolle.