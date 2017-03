Koeman baalt: ‘Als manager houd je van mensen die je begrijpen’

James McCarthy keerde met een hamstringblessure terug van zijn internationale verplichtingen voor Ierland. Everton-manager Ronald Koeman baalt daarvan, omdat de middenvelder al last had toen hij naar Dublin afreisde. Wegens het kwetsuur had McCarthy de afgelopen twee wedstrijden van Everton al moeten missen.

Desondanks werd McCarthy fit genoeg geacht om in de interland tussen Ierland en Wales in de basiself te starten. Uiteindelijk moest de middenvelder in de warming-up afhaken. Everton dreigt hem nu langere tijd te moeten missen en dat zit Koeman niet lekker. “De uiteindelijke beslissing was niet in lijn met het advies van de medische staf van Ierland én de medische staf van Everton. En daar zijn twee mensen verantwoordelijk voor”, wordt Koeman geciteerd door de Daily Mirror.

“Ten eerste is dat de speler zelf, als hij zegt dat hij fit genoeg is om te spelen. Maar een speler moet ook beschermd worden door de manager en dat heeft Martin O'Neill opnieuw niet gedaan”, stelt de manager van Everton. De Belgische bondscoach Roberto Martinez hield Romelu Lukaku in de oefenwedstrijd tegen Rusland aan de kant. “Dat was goed voor ons, want tegen Griekenland had hij 95 minuten gespeeld. Als manager houd je van mensen die je begrijpen, niet zoals Ierland..”