Van Benthem krijgt het niet voor elkaar: Vilhena mist Klassieker

Tonny Vilhena kan zondag defenitief niet in actie komen met Feyenoord tegen Ajax. De middenvelder is voor drie duels geschorst, waarvan één voorwaardelijk, naar aanleiding van zijn elleboogstoot in het gezicht van Mathias Pogba in de wedstrijd tussen Sparta Rotterdam en Feyenoord op 5 maart.

Huisjurist Joris van Benthem trok woensdagavond alle registers open om Vilhena vrij te pleiten. Daarbij werd Feyenoord een handje geholpen door scheidsrechter Danny Makkelie, die aangaf dat hij de botsing tussen Vilhena en Pogba slechts goed vond voor een gele kaart. De arbiter voegde daar aan toe dat de waarnemer die met hem de beelden had bekeken, daar hetzelfde over dacht.

De aanklager betaald voetbal wilde Vilhena op basis van televisiebeelden aanvankelijk voor vier duels schorsen, waarvan één voorwaardelijk. Feyenoord ging niet akkoord, waardoor Vilhena in actie kon komen tegen sc Heerenveen (1-2 winst). De Rotterdammers gingen voor vrijspraak en wanneer dat niet lukte, vond Van Benthem dat een voorwaardelijke straf zou volstaan. Daar werd geen gehoor aan gegeven. Vilhena moet de duels met Ajax (uit) en Go Ahead Eagles (thuis) missen. Op zondag 9 april tegen PEC Zwolle is hij weer inzetbaar.