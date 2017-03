Koeman vol lof: ‘Ze zijn nu misschien sterker dan Arsenal en United’

Ronald Koeman hoopt zich in de komende jaren met Everton bij de topclubs van de Premier League te voegen. Dat is iets waar Tottenham Hotspur de afgelopen jaren al in slaagde en de Nederlandse manager heeft veel bewondering voor de werkwijze van the Spurs en manager Mauricio Pochettino.

“Het beste voorbeeld voor ons is een club als Tottenham Hotspur”, wordt Koemand geciteerd door de Daily Mirror. “Ze proberen al jaren bij de grote clubs te horen en zijn nu misschien sterker dan Arsenal en Manchester United. Ze hebben veel jonge spelers gehaald voor de lange termijn.”

Pochettino was bij Southampton de voorganger van Koeman. Beide managers hebben bewezen graag met jonge spelers te werken. Koeman heeft dan ook bewondering voor zijn Argentijnse collega. “Ik denk dat het een hele goede manier is hoe ze bij Tottenham werken onder Pochettino. Hij doet fantastisch werk. De makkelijke weg is om spelers kopen. De Premier League is een hele zware competitie voor jonge spelers, maar ik ben een manager die jonge spelers altijd een kans geeft. Als ze verdienen om te spelen, krijgen ze een kans om te spelen.”