Mourinho lacht: 'Zijn komst staat gelijk aan het openbreken van een kluis’

Manchester United werd de afgelopen week in verband gebracht met een megabod op Neymar. The Red Devils zouden tweehonderd miljoen euro over hebben voor de Braziliaanse aanvaller van Barcelona. Onzin, zo stelt manager José Mourinho, die denkt dat Neymar absoluut onhaalbaar is.

“Het zijn geruchten. Ik probeer altijd objectief en pragmatisch te zijn. Dan vraag ik aan clubs wat ze me kunnen geven. Maar om Neymar vragen is absurd”, zegt de Portugese oefenmeester in gesprek met ESPN Brazil. In 35 wedstrijden scoorde Neymar dit seizoen 14 doelpunten en leverde 23 assists.

“Een clubs als Barcelona wil en kan Neymar niet verliezen”, gaat Mourinho verder. “Ook al is Messi nog een relatief jonge speler. Met zijn dertig jaar, kan hij nog wel een aantal seizoenen mee. Neymar zal de grote speler zijn in het tijdperk na Messi. Daardoor zou het halen van Neymar momenteel gelijkstaan aan het openbreken van een kluis.”