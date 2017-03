Bizarre vragen voor Schweinsteiger: ‘Kan Chicago Fire het WK halen?’

Bastian Schweinsteiger zal zijn presentatie als speler van Chicago Fire waarschijnlijk nooit meer vergeten. De van Manchester United overgekomen middenvelder, die in de Major League Soccer rugnummer 31 gaat dragen, was zichtbaar onder de indruk van de geringe feitenkennis van de Amerikaanse journalisten.

Een journalist van het persbureau van AFP vroeg: "Ik vroeg me af, met jouw toevoeging aan het team, of het een eerlijke verwachting is dat Chicago Fire aan een WK gaat deelnemen?" Schweinsteiger was zichtbaar verbouwereerd, deed net of hij de vraag niet had verstaan en zocht hulp bij Veljko Paunovic. De hoofdtrainer wist zich ook geen raad met de vraag of had zelfs niet opgelet. Schweinsteiger kreeg vervolgens uitleg van een toegesnelde medewerker van Chicago Fire, die fluisterend aangaf dat het waarschijnlijk om deelname aan het WK voor clubteams ging.

De journalist in kwestie merkte dat de vraag niet helemaal begrepen werd en koos ervoor om de vraag anders te stellen. "Verwacht je nu dat je hier bent, Bastian, dat deelname aan het WK een realistische verwachting is?" Schweinsteiger kon opnieuw zijn oren niet geloven en meldde zich bij algemeen directeur Nelson Rodriguez. "Dus het WK voor clubteams", vroeg de middenvelder zich af.

Rodriguez legde de journalist uit dat 'Chicago Fire als club niet op een WK speelt'. "Maar laten we de vraag veranderen in deelname aan de MLS Cup. Of deelname aan de MLS Cup een realistische doelstelling is." Schweinsteiger antwoordde vervolgens met enkele clichés en hoopte dat, met het winnen van prijzen in het vooruitzicht, hij met de club aan een WK voor clubteams mee kan doen.

Het was echter niet de enige bizarre vraag die Schweinsteiger op zich afgevuurd kreeg. "Of ik nog steeds de ambitie heb voor Duitsland te spelen? Ik ben al met pensioen", zo vervolgde Schweinsteiger, die ook niet wist waar hij moest kijken toen hij de vraag kreeg wat zijn gevoelens zouden zijn als 'hij met Chicago Fire tegen Duitsland zou spelen'. "Chicago Fire is een club en Duitsland is een landenteam. Dat is helaas niet mogelijk."