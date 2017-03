Willem II licht opties en zegt contracten met Falkenburg en Wuytens op

Elmo Lieftink en Asumah Abubakar blijven langer verbonden aan Willem II. De club heeft deze week de opties in de contracten van het tweetal gelicht, zo melden de Tilburgers donderdagmorgen via de officiële kanalen. Daardoor staat Lieftink tot de zomer van 2019 onder contract. Voor Abubakar wordt de verbintenis verlengd tot het einde van volgend seizoen.

‘Elmo heeft na het lange herstel van zijn knieblessure laten zien van betekenis te zijn voor ons", zo licht technisch manager Joris Mathijsen toe. "Hij is pas 23 jaar dus er zit nog zeker rek in zijn ontwikkeling. Asumah is fysiek sterk en heeft voetballend veel talent. Hij is nog erg jong, dus krijgt hij bij ons de kans om zich door te ontwikkelen. We hebben met het oog op de toekomst vertrouwen in deze twee jonge jongens."

Met Mattijs Branderhorst en Derrick Tshimanga is Willem II momenteel in gesprek over contractverlenging. Zowel het contract van de doelman als de verdediger loopt aan het einde van dit seizoen af. Erik Falkenburg, Pele van Anholt, Guus Joppen, Dico Koppers, Nigel Bertrams en Dries Wuytens hebben van Willem II te horen gekregen dat hun aflopende verbintenissen vooralsnog niet worden verlengd, maar dat ze later dit seizoen mogelijk toch een optie tot contractverlenging ontvangen.