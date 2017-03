Grim reageert op woede-aanval: ‘Ik beslis wanneer ik Sneijder breng’

Tijdens de tweede helft van de vriendschappelijke wedstrijd tussen Nederland en Italië (1-2) liep Wesley Sneijder lange tijd warm, maar bondscoach Fred Grim was ogenschijnlijk niet van plan om de middenvelder in te laten vallen. Na tussenkomst van Arjen Robben besloot Grim de 128-voudig international toch wat speeltijd te gunnen, zo leek het.

Op gezag van Robben vertelde assistent-bondscoach Frans Hoek aan Grim dat hij niet moest vergeten Sneijder dichterbij recordinternational Edwin van der Sar, goed voor 130 interlands, te laten brengen. "Ik kende de afspraken", zo laat Grim desgevraagd aan De Telegraaf weten. "Maar ik beslis wanneer ik Sneijder zou brengen."

Volgens de donderdageditie van het Algemeen Dagblad voelde Sneijder zich 'ernstig gekleineerd' door Hoek en Grim, zeker toen laatstgenoemde naar verluidt zijn schouders ophaalde toen hij met de keeperstrainer over de invalbeurt sprak. "Nee, ik was het niet vergeten. Op het moment dat ik wilde heb ik Wesley laten invallen", doelt de tijdelijke opvolger van Danny Blind op de invalbeurt in de 82e minuut.

"Het is echt niet zo dat Robben mij tot de orde heeft geroepen. Davy Klaassen speelde goed en omdat we op jacht waren naar de 2-2 moest er ook omgeschakeld worden bij balverlies, omdat anders de 3-1 dreigde. Daarom wachtte ik zo lang met de invalbeurt voor Wesley." Na het laatste fluitsignaal verdween Sneijder echter woedend in de catacomben van de Amsterdam ArenA en achtte hij een gesprek met de media niet verstandig.