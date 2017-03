Klaassen: ‘Die gozer is hartstikke sterk in zijn hoofd, een slimme jongen’

Peter Bosz kiest zondag in de Klassieker tegen Feyenoord waarschijnlijk weer voor een verdedigingscentrum Davinson Sánchez - Nick Viergever. Davy Klaassen zou het in de opstelling van Ajax echter ook aandurven met de zeventienjarige Matthijs de Ligt, die na zijn opvallende oproep voor Oranje een fout maakte tegen Excelsior en in zijn interlanddebuut tegen Bulgarije opzichtig blunderde.

"Nee joh, het is geen risico nu om hem tegen Feyenoord op te stellen. Die gozer is hartstikke sterk in zijn hoofd. Een heel slimme jongen", zo verzekert Klaassen in gesprek met De Telegraaf. De captain van Ajax sprak rondom de interlands van het Nederlands elftal met zijn clubgenoot. "Hij vindt het klote, maar is ook nuchter en realistisch", zo licht Klaassen toe.

"Hij zei: ’Vroeger zou ik er dagenlang mee zitten, maar nu moeten we verder’. Ik voelde wel aan hem dat hij er zich overheen kan zetten. Hij is mentaal heel sterk, zeker voor zo’n jonge jongen is dat knap." Ronald de Boer pleitte er eerder voor om De Ligt zondag 'lekker naast Peter Bosz te laten zitten'.