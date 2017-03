De Boer: ‘Ik verwacht dat hij zondag lekker naast Bosz gaat zitten’

Ronald de Boer denkt dat Matthijs de Ligt een mooie toekomst tegemoet gaat. De pas zeventienjarige verdediger zag enkele sterke optredens bij Ajax bekroond worden met een oproep voor het Nederlands elftal. Daarna ging De Ligt echter in de fout in het Eredivisie-duel met Excelsior (1-1) en ook in zijn interlandebuut tegen Bulgarije was hij niet foutloos.

De Ligt werd door voetbalminnend Nederland verantwoordelijk gesteld voor de eerste tegentreffer in het WK-kwalificatieduel met Bulgarije. "Matthijs heeft natuurlijk een knauw gekregen", vertelt Ronald de Boer in gesprek met Voetbal International. De oud-speler van onder meer Ajax zou de tiener mede daarom komende zondag niet in de basis laten beginnen, als de topper tegen Feyenoord op het programma staat.

"Davinson Sánchez en Nick Viergever kunnen gewoon spelen. Die keuze lijkt me dan ook niet zo moeilijk. Dit is voor iedereen ongelooflijk belangrijk. Ik verwacht dat hij lekker naast Bosz gaat zitten." De Boer noemt De Ligt 'een geweldige jongen' en weet zeker dat de tiener er gaat komen. "Dit zijn dingen die je liever niet had meegemaakt. Het hoort erbij. Hij zal er uiteindelijk alleen maar sterker van worden. Je moet hem nu wel uit de luwte houden, zeker naar deze wedstrijd toe."