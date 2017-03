‘Mbappé heeft op dit moment geen baat bij een transfer naar Real Madrid’

Kylian Mbappé is sinds de jaarwisseling bijzonder op dreef. De achttienjarige aanvaller scoorde elfmaal in zijn laatste negen wedstrijden voor AS Monaco en maakte deze maand zelfs zijn debuut voor de nationale ploeg van Frankrijk. Robert Pirès is onder de indruk van de ontwikkeling die Mbappé momenteel doormaakt, maar adviseert het toptalent voorlopig bij Monaco te blijven.

"Hij is jong en ik dat het beste voor hem zou zijn als hij voor een aantal jaar bij Monaco blijft. Hij moet blijven spelen. Het zal hem in de toekomst niet gaan ontbreken aan aanbiedingen", zegt de voormalig middenvelder van onder meer Arsenal in gesprek met Marca.

Mbappé zou zich met zijn goede spel in de kijker hebben gespeeld bij onder meer Real Madrid en Barcelona, maar Pirès raadt de spits een dergelijke overstap met klem af. "Hij heeft op dit moment geen baat bij een transfer naar bijvoorbeeld Real Madrid. Het is een van de beste teams in de wereld, maar de druk is er immens en hij moet blijven spelen om als speler te groeien."

Mbappé gaf onlangs al aan het voorlopig nog te vroeg te vinden voor een transfer naar Real Madrid. AS Monaco is achter de schermen bezig om de tiener een nieuw en sterk verbeterd contract te laten ondertekenen. De Franse club zou de aanvaller pas hooguit na het WK van 2018 willen verkopen, voor ongeveer 150 miljoen euro.