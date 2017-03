Emre Mor droomt hardop: ‘Real Madrid, maar Barcelona zou ook kunnen’

Emre Mor werd afgelopen zomer door Borussia Dortmund voor bijna tien miljoen euro weggeplukt bij FC Nordsjaelland. Hoewel hij rustig wordt gebracht door trainer Thomas Tuchel, durft de negentienjarige aanvaller groot te denken. De tienvoudig Turks international ambieert een carrière in de Spaanse top.

"Ik droom ervan om voor Real Madrid te spelen, om er een ster te zijn. Mijn grootste droom is om op een dag voor Real te spelen, al is het daar momenteel nog te vroeg voor", vertelt Mor in gesprek met Hürriyet. "Ik zou ook voor Barcelona kunnen spelen. Wanneer? Dat weet ik nog niet."

Mor geeft evenwel aan nog veel te kunnen leren bij Dortmund. De behendige dribbelaar speelde tot dusver dit seizoen vijftien officiële wedstrijden voor de Duitse grootmacht, waarin hij goed was voor één doelpunt. "Dortmund behoort tot de grootste clubs ter wereld en ik leer er bijzonder veel", besluit Mor.