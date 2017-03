Litmanen even terug bij Ajax: ‘Ajax kan niet kopiëren wat Chelsea doet’

Jari Litmanen maakte in het verleden naam in het shirt van Ajax en zette in 2011 een punt achter zijn spelersloopbaan. Inmiddels is hij actief als technisch adviseur van de Finse voetbalbond en in die hoedanigheid poogt Litmanen het voetbal in zijn vaderland te voorzien van nieuwe impulsen.

Deze week streek Litmanen neer op het trainingsveld van zowel Ajax als AZ. De beleidsbepaler zegt dat het Finse voetbal zijn horizon moet verbreden. "We kunnen alleen niet kopiëren", geeft Litmanen toe op het digitale thuis van Ajax. Het Finse voetbal leeft zijn eigen leven, zo stelt de voormalig speler van Barcelona en Liverpool. "Net zoals Ajax niet kan kopiëren wat Chelsea doet. Of Barcelona. Je kan wél altijd en overal wat dingetjes uithalen."

Litmanen is niet iemand die met pen en papier rondloopt en allemaal dingen gaat noteren. Zijn hoofd zit vol met ideeën en informatie. "Het gaat er meer om dat ik op een bepaald moment met een idee kom. Dat kan volgende week zijn, maar ook over drie jaar. Het voelt niet alsof ik hier kom om te werken en dit en dat moet weten. Het is meer praten en kijken. Ik ga straks alles op mijn gemak analyseren en wellicht komt er iets uit voort."