Sánchez pijnigt Arsenal-fans: ‘Ik wil spelen voor een team dat prijzen wint’

Het huwelijk tussen Alexis Sánchez en Arsenal dreigt aan het einde van dit seizoen op de klippen te lopen. De sterspeler weigert vooralsnog zijn in 2018 aflopende contract te verlengen en dus lonkt een zomers vertrek. Sánchez flirt ondertussen indirect met stadsgenoot Chelsea, dat naar verluidt grof geld over zou hebben voor de aanvaller.

"Ik zou graag in Londen blijven wonen, maar dan wil ik wel spelen voor een team dat prijzen wint. Een team met een winnaarsmentaliteit", zo wordt de Chileens international geciteerd door El Gráfico. "Ik ben gelukkig in Londen en ik hoop mijn contract uit te dienen bij Arsenal. Hopelijk kan de club mee gaan doen om de grote prijzen."

Sánchez is bezig aan zijn derde seizoen in dienst van Arsenal, dat hem in de zomer van 2015 voor veertig miljoen euro wegplukte bij Barcelona. De behendige aanvaller geldt als de absolute vedette van the Gunners en loopt nog altijd over van ambitie. "Ik ben nu 28, dus ik heb nog een lange carrière voor de boeg. Ik ben een speler die goed voor zichzelf zorgt."