‘Hij zou voor elke club kunnen spelen, zelfs voor de top vijf van de wereld’

Hugo Lloris behoort volgens velen al jarenlang tot de beste doelmannen ter wereld. De dertigjarige Fransman is bezig aan zijn vijfde seizoen in dienst van Tottenham Hotspur en draagt tegenwoordig zelfs de aanvoerdersband in de Franse nationale ploeg. Landgenoot Fabién Barthez denkt dat Lloris niet zou misstaan in de absolute top.

"Hij zou voor elke club kunnen spelen, zelfs voor de vijf beste clubs van de wereld", vertelt de oud-keeper van onder meer Manchester United aan L'Équipe. Lloris maakte in de zomer van 2012 de overstap van Olympique Lyon naar Tottenham Hotspur. "Hij is een betere doelman geworden in Engeland. Hij heeft gedaan wat hij moest doen; hij heeft zijn mond gehouden en hard gewerkt", aldus Barthez, die de positie van Lloris in de Franse ploeg op korte termijn niet in gevaar ziet komen.

"Hij is goed en op dit moment klopt er niemand op de deur. Hugo is dertig nu en ik hoop dat hij nog zes jaar mee kan. Hij zit momenteel op de top van zijn kunnen", vervolgt Barthez, die Lloris deze week op gelijke hoogte zag komen op de ranglijst van meest gespeelde interlands voor Frankrijk; beide heren droegen 87 maal het tricot van Les Bleus. "Dat betekent dat hij nu net zo goed is als ik en als hij meer interlands speelt, dan is hij zelfs beter vanwege de duur van zijn interlandloopbaan."