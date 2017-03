Miskoop erkent: ‘Ik mis het niveau om voor Real Madrid te spelen’

Real Madrid trok in de zomer van 2011 liefst dertig miljoen euro uit om Fábio Coentrão los te weken bij Benfica, maar het huwelijk tussen de Koninklijke en de linksback is weinig gelukkig gebleken. Coentrão slaagde er door veel blessureleed en de moordende concurrentie nimmer in een basisplaats af te dwingen en zegt zich reeds te focussen op volgend seizoen.

"Ik verkeer op dit moment niet in de juiste staat om voor Real Madrid te spelen. Ik focus me op volgend seizoen", geeft de 29-jarige verdediger aan in gesprek met Marca. "Ik heb een contract tot medio 2019 bij Real Madrid. Als de club met mij verder wil, dan kunnen ze op mij rekenen, maar anders zal ik mijn eigen pad trekken." Coentrao kon door de jaren heen niet op het vertrouwen van diverse trainers rekenen en werd ook verweten dat hij niet honderd procent voor het voetbal leefde.

Coentrão speelde dit seizoen pas vier duels voor Real Madrid en de linkspoot denkt dan ook na over een tijdelijke terugkeer naar Portugal. Hij werd vorig seizoen aan AS Monaco uitgeleend en zou nu interesse van Benfica en Sporting Portugal genieten. "Misschien zou dat mij helpen om mijn vorm te hervinden", vervolgt hij. "Op een zeker moment in het leven moeten we allemaal onze beperkingen toegeven en op dit moment mis ik het benodigde niveau om voor deze club te spelen."