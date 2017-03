Mourinho baalt: ‘Ik weet niet eens hoe ze geblesseerd zijn geraakt’

José Mourinho kijkt met weinig plezier terug op de interlandperiode. De manager van Manchester United zag Chris Smalling en Phil Jones geblesseerd raken tijdens hun aanwezigheid bij de nationale ploeg van Engeland, waardoor het tweetal het thuisduel van komend weekeinde met West Bromwich Albion hoogstwaarschijnlijk aan zich voorbij zal moeten laten gaan.

"Ik ben absoluut tegen vriendschappelijke wedstrijden. Ik denk dat vriendschappelijke wedstrijden voor de nationale elftallen alleen nuttig zijn in aanloop naar een eindtoernooi", vertelt Mourinho aan Soccer Saturday. "Een paar weken voor een EK, of een paar weken voor een WK. Dat heeft zin. Maar oefeninterlands midden in het seizoen, in combinatie met kwalificatieduels, ik denk niet dat dat zinvol is."

"Daarbij zijn het vaak ook niet eens echt grote duels, dus ik ben geen fan van oefenduels. Maar ik denk dat ik ook ooit bondscoach zal zijn, dus ik kan niet erg kritisch zijn." Mourinho zwaaide liefst dertien spelers uit wegens interlandverplichtingen. "Ik weet niet hoe, maar Smalling en Jones raakten tijdens het trainingskamp geblesseerd, zelfs voor aanvang van de wedstrijd. We zijn vier man kwijt, en Paul Pogba waarschijnlijk ook. Dat is vijf. Dus we zitten een beetje in de problemen."

Jones raakte op de training gebleseerd aan zijn voet na een duel met Smalling, die zelf na de interland tegen Duitsland met een beenblessure afhaakte. Antonio Valencia, Marcos Rojo en Sergio Romero waren in Zuid-Amerika in het kader van de WK-kwalificatie. "Ze komen pas donderdagmiddag terug. Als je onze situatie met onze opponent vergelijkt, WBA, ze hadden slechts een speler met interlandverplichtingen. Ze hadden tijd om te werken, uit te rusten en voor te bereiden. Het zal zwaar worden."