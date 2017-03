Uitspraken van Makkelie in Zeist lijken in voordeel van Vilhena

Tonny Vilhena verscheen woensdagavond opnieuw voor de beroepscommissie van de KNVB. De middenvelder van Feyenoord dreigt nog altijd bestraft te worden voor een vermeende elleboogstoot aan het adres van Mathias Pogba, begin deze maand in het competitieduel met Sparta Rotterdam, maar Vilhena betwist de zienswijze van de aanklager.

"De beschuldigingen kloppen niet", zo werd de Oranje-international geciteerd door het Algemeen Dagblad. "De doelman trapt de bal uit, waarna ik het kopduel aanga. Ik gebruik mijn handen weliswaar en raak uit balans, maar een elleboog heb ik nooit gegeven." De tuchtcommissie legde Vilhena een schorsing van vier wedstrijden, waarvan één voorwaardelijk, op Vilhena ging in beroep, waarna de aanklager betaald voetbal van de KNVB eerder deze week besloot de tenlastelegging te veranderen: de middenvelder wordt een elleboogstoot dan wel het slaan van de tegenstander ten laste gelegd.

Vilhena werd tijdens de zitting gesteund door scheidsrechter Danny Makkelie, die de fluit hanteerde tijdens de Rotterdamse stadsderby. De leidsman noemde de actie van de Feyenoorder 'niet buitensporig' en verklaarde dat de middenvelder op zijn hoogst met een gele kaart bestraft had moeten worden. "Ik kijk mijn wedstrijden altijd terug. De arm raakt Pogba. Maar het is geen rode kaart. Wel geel."

"Iemand raken met een elleboog is niet altijd een rode kaart. Mijn waarnemer vindt ook dat ik geel heb gemist en geen rood." Huisadvocaat van Feyenoord, Joris van Benthem, stelt dat de wijziging op de aanklacht eerder had gemoeten. Een aanklacht is nog niet eerder gewijzigd en Vilhena heeft zich nog niet kunnen verweren tegen slaan. "Je moet gaan voor een elleboog, of voor slaan."

Van Benthem vindt dan ook dat de wijzigingen in de aanklacht moeten worden geschrapt. De verklaringen van Makkelie, Feyenoord en Sparta geven volgens hem niet aan dat er sprake is van een overtreding. "Er is geen sprake van een gebalde vuist. De arm gaat naar beneden en komt op de schouder van Pogba. De tape om de pols van Vilhena is goed te zien."

"Door de tape schuurt dat en dat zou de wond hebben kunnen veroorzaakt." Volgens Van Benthem is er ook geen sprake van een 'bebloed gezicht' zoals in de aanklacht van de tuchtcommissie van de KNVB staat, maar van 'slechts een snee'. Mocht Vilhena alsnog geschorst worden, dan mist hij de topper van zondag tegen Ajax in elk geval. Donderdag volgt de definitieve uitspraak in de zaak.