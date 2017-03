Heracles laat duo gaan en gaat verder met Navratil en Van de Berg

Jaroslav Navratil en Tim van de Berg zullen ook volgend seizoen actief zijn voor Heracles Almelo, aangezien de club woensdag heeft laten weten de opties in de contracten van het tweetal te hebben gelicht.

Naast Navratil en van de Berg zijn de Tukkers ook druk bezig met het langer vastleggen van verdediger Tim Breukers en de doelmannen Renze Fij en Michael Brouwer. De drie hebben een nieuw contractvoorstel mogen ontvangen van Heracles.

Voor Marijn de Kler en Sander Thomas was er minder goed nieuws: het duo heeft te horen gekregen dat de opties in hun verbintenissen niet worden gelicht. Thomas krijgt echter in het restant van het seizoen nog wel de kans om de technische staf van zijn meerwaarde te overtuigen. Peter van Oijen krijgt donderdag te horen waar hij aan toe is, zo meldt het Algemeen Dagblad.