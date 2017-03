‘Je moet naar Real Madrid gaan als je top bent, maar dat ben ik nog niet’

De carrière van Kylian Mbappé is het afgelopen halfjaar in een stroomversnelling geraakt. De aanvaller van AS Monaco maakte afgelopen week zijn debuut voor de Franse nationale ploeg. Inmiddels zit de gehele Europese top achter de achttienjarige Fransman aan, inclusief Real Madrid.

Mbappé sluit niet uit dat hij in de toekomst het shirt van Real Madrid zal dragen. “Nu speel ik voor AS Monaco. Real Madrid? Dat zien we daarna wel. Je moet naar Real Madrid gaan als je top bent, maar dat ben ik voorlopig nog niet. Maar alles is mogelijk”, zegt de jonge aanvaller in gesprek met de Franse pers. In de oefeninterland tegen Spanje speelde hij 65 minuten mee.

Eerder deze week maakte hij in de wedstrijd tegen Luxemburg zijn interlanddebuut voor Frankrijk. Dit seizoen is Mbappé definitief doorgebroken bij AS Monaco. In alle competities speelde hij tot dusver 32 wedstrijden, waarin hij 19 keer scoorde en 11 keer als aangever fungeerde.