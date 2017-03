Jones verlengt graag bij Feyenoord: ‘Waar ligt dat contract?’

Brad Jones werd na de blessure van Kenneth Vermeer als noodoplossing naar de Kuip gehaald, maar met een Feyenoord dat op kampioenskoers ligt, is er voor Giovanni van Bronckhorst voorlopig geen reden om de Australiër weer uit het doel te halen. De 35-jarige doelman zelf heeft nu wel oren naar een langer verblijf in Rotterdam, waar hij aan het begin van het seizoen voor een jaar tekende.

“Kom maar op, waar ligt dat contract? Mijn lichaam is sterk. Voor mijn gevoel is dit een plek waar ik lang zou kunnen presteren”, antwoordt hij op de vraag van ELF Voetbal of hij openstaat voor een langer verblijf bij Feyenoord. Jones heeft zich nog nooit beter gevoeld tijdens zijn carrière: “Nee. NEC vorig seizoen was fantastisch, het podium waarop ik me kon laten zien. Maar zo goed als bij Feyenoord heb ik het in mijn loopbaan nog nooit gehad.”

De sluitpost stond in de Premier League jaren onder contract bij clubs als Middlesbrough en Liverpool, maar groeide er nooit uit tot de onbetwiste eerste doelman. Spijt van die periode heeft hij echter niet: “Als ik een flater zou slaan zou ik meteen de eer aan mezelf houden. Maar dat gevoel heb ik nooit gehad. Ik ben in de Premier League nooit eerste keus geworden, maar heb wel aan mezelf laten zien dat ik het kan.”