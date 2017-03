Go Ahead-huurling: ‘Schaam me een beetje voor de vergelijking met Xabi’

Met Pedro Chirivella haalde Go Ahead Eagles afgelopen winter de ‘nieuwe Xabi Alonso’ in huis. In Spanje wordt de middenvelder geregeld vergeleken met zijn landgenoot, maar zover wil Chirivella niet gaan. Hij schaamt zich zelfs een beetje voor de vergelijking tussen hem en Xabi Alonso.

“Ik schaam me een beetje voor de vergelijking met Xabi Alonso, want er is maar één Xabi Alonso. Hij is de meest complete middenvelder van de afgelopen jaren. Ik heb nog niks gepresteerd, ik heb pas twintig wedstrijd als profvoetballer gespeeld. Natuurlijk hoop ik dat ik het spoor van Xabi Alonso bij Liverpool kan volgen, maar dat is nog heel ver weg”, zegt de middenvelder van Go Ahead Eagles in gesprek met EFE.

De stap van Liverpool naar Deventer is de Spanjaard uitstekend bevallen. “Maar het was ook nodig. Ik moest iedere week aan spelen toekomen. Op negentienjarige leeftijd is dat in Liverpool lastig, er zijn veel spelers met meer ervaring. In de voorbereiding op het seizoen had ik ook een lastige blessure. Ik ben hier nu tien wedstrijden en heb tien keer in de basis gestaan. Als team hadden we het beter kunnen doen, maar met een paar overwinningen kunnen we nog veertiende of vijftiende worden.”

“Ik ben blij dat ik hier kan spelen, wat in Liverpool niet gelukt was. Het is toch anders dan bij de beloften spelen”, gaat Chirivella verder, die op zijn zestiende naar Liverpool vertrok en in 2015 in de wedstrijd tegen Girondins de Bordeaux zijn debuut maakte in het eerste elftal. “Ik heb bij Liverpool nog een contract tot 2020. In de voorbereiding op volgend seizoen zal ik weer met het eerste elftal meegaan. Klopp richt zich veel op jonge spelers, hij zei ook dat het een goed idee was om in Nederland te gaan spelen. Hij is me nu ook niet uit het oog verloren. Ik weet niet waar mijn plafond ligt, dat zal moeten blijken.”