Dost: ‘De Ligt vroeg me waar ik toen speelde, hij ging helemaal stuk’

Bas Dost strijdt momenteel met sterren als Lionel Messi, Luis Suárez, Edinson Cavani en Robert Lewandowski om de Gouden Schoen en de Oranje-spits bezet de tweede plaats achter de Argentijnse ster van Barcelona. Voor Dost is Sporting Portugal na een geleidelijke weg omhoog langs FC Emmen, Heracles Almelo, sc Heerenveen en VfL Wolfsburg de ploeg waar hij tot nu toe het meest zijn draai lijkt te hebben gevonden en het is voor hem dan ook geen verrassing dat hij het zo goed doet.

“Ja, wel als je tien jaar terug gaat in de tijd. Toen speelde ik in de A-jeugd bij FC Emmen en had ik dit inderdaad niet verwacht”, vertelt hij aan RTV Drenthe. Dost sprak er bij het Nederlands elftal nog over met de nu zeventienjarige Matthijs de Ligt: “Hij vroeg me waar ik speelde op mijn zeventiende. Toen ik zei dat ik in de A1 van FC Emmen mijn wedstrijdjes balde, ging hij helemaal stuk van het lachen. In dat licht is het ergens wel gekkenhuis. Nu ben ik teleurgesteld dat ik geen minuten maak in het Nederlands elftal.”

Het moet raar lopen wil Dost geen topscorer worden van de Portugese Liga NOS, waar hij met 24 treffers een voorsprong van acht doelpunten op nummer twee Soares van Vitória Guimarães heeft. Dit betekent echter niet automatisch dat zijn eerste seizoen in Lissabon meteen een succes is: “Eigenlijk kwam ik hier met maar één doel: om kampioen te worden. Dat is, acht duels voor het einde van het seizoen, vrijwel onmogelijk. Dan kan ik wel topscorer worden, maar het seizoen is daarmee niet geslaagd.”