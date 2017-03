Ibrahimovic over toekomst ‘Ik maak mijn werk altijd af’

Het is voorlopig nog onduidelijk waar de toekomst van Zlatan Ibrahimovic ligt. Het contract van de Zweedse spits bij Manchester United loopt komende zomer af, maar er ligt een optie voor nog een seizoen. Ibrahimovic werd de afgelopen tijd ook in verband gebracht met een overstap naar Los Angeles Galaxy of Napoli.

Het is echter ook geen geheim dat de Zweed nog graag een grote prijs wil winnen met Manchester United. “Als ik ergens aan begin, focus ik me daar tweehonderd procent op en dan doe ik waar ik goed in ben. Ik stap erin, doe mijn werk en stap er weer uit. En als ik eruit stap, zijn er geen klachten. Dat is hoe ik het doe. Ik maak mijn werk altijd af”, wordt Ibrahimovic geciteerd door de Manchester Evening News.

“We zien wel wat er gebeurt, we zijn in gesprek. Ik heb een optie voor nog één jaar. Zolang ik hier ben, wil ik een goede prestatie leveren”, gaat de Zweedse spits verder. “Ik geniet om bij een fantastische club te zijn. Zonder twijfel is dit één van de grootste clubs ter wereld, met een geweldige coach. Ik kende hem al, hij is een winnaar. Er zijn niet veel mensen die de mogelijkheid krijgen om bij Manchester United te spelen. De mensen wilden me hier hebben, ik koos de club en ik koos de beste Engelse club. Zo werkt het.”