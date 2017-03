Klaassen: ‘Ik wil nog een keer kampioen worden als aanvoerder van Ajax’

Ajax treft zondag Feyenoord in de Amsterdam ArenA en voor de thuisploeg is het erop of eronder. Als de Amsterdammers er niet in slagen te winnen van de koploper, blijft het gat zes punten en verdwijnt de titel steeds verder uit zicht. Voor Davy Klaassen telt er dan ook maar één ding.