Slagveer: ‘Misschien is het dan ook wel goed om ergens anders te kijken’

Luciano Slagveer kreeg dinsdag te horen dat sc Heerenveen zijn contract niet gaat verlengen. Daardoor is de aanvaller, die dit seizoen vooral bankzitter is, komende zomer transfervrij. Slagveer stelt dat het goed voor hem is om na acht jaar eens bij een andere club te spelen.

“Of ik teleurgesteld ben in dit besluit van Heerenveen? Er zijn maar weinig voetballers die heel lang bij dezelfde club voetballen. Ik heb hier acht jaar gespeeld. Misschien is het dan ook wel goed om ergens anders te kijken”, zegt Slagveer in gesprek met de Leeuwarder Courant. Over een volgende club heeft de aanvaller nog niet nagedacht. In de winterstop waren Roda JC Kerkrade en Willem II al geïnteresseerd in de diensten van Slagveer.

“Daar heb ik nog niet over nagedacht. Dat ga ik eerst met mijn familie bespreken. Ik heb dit nieuws pas net gehoord. Ik wacht af wat er op mijn pad komt”, stelt Slagveer, die in 2013 zijn debuut bij de Friezen maakte. In de tussentijd kwam hij tot 128 wedstrijden, waarin hij 24 keer scoorde. Door de komst van Arber Zeneli is Slagveer dit seizoen vooral bankzitter.