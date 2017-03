Ramos slaat terug: ‘Als het van Iniesta kwam, zou het pijn doen’

Gerard Piqué is regelmatig met kritiek op Real Madrid in de Spaanse media terug te vinden en dat was woensdag niet anders. De verdediger van Barcelona beweerde dat het bestuur van de Koninklijke meer invloed op de dagelijkse gang van zaken heeft dan in Catalonië het geval is, maar zijn collega bij het Spaanse elftal Sergio Ramos kan zich hier niet in vinden.

“We hebben er in de kleedkamer om moeten lachen, bij Barça zijn de mannen in de skyboxen ook degenen die de beslissingen nemen. Dus daar zou Piqué weinig over te zeggen moeten hebben. Wat hij zegt zal niets veranderen bij Real Madrid. Het zal ons de laatste jaren niet afnemen, de prijzen die we hebben gewonnen, het maakt niet uit”, liet hij optekenen door verslaggevers. “Dat hoort nu eenmaal bij zijn persoonlijkheid, we gaan hem op z’n dertigste niet meer veranderen.”

“We moeten van hem genieten als voetballer, want hij is een geweldige speler. Ik denk niet dat Real schrikt van Piqué’s uitspraken. Het zou vervelender zijn als Andrés Iniesta zoiets zou zeggen, hij zegt nooit iets. Maar het is Piqué, hem hebben we al eerder gehoord”, ging Ramos verder. Spanje won dinsdagavond in het wit van Frankrijk en daar kon de verdediger wel om lachen: “We moeten Piqué maar zeggen dat hij vaker in het wit moet spelen, het staat hem goed.”