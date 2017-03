Jans bescheiden: ‘Maar het is wel leuk als je naam wordt genoemd’

Sinds het ontslag van bondscoach Danny Blind passeren verschillende namen van mogelijke opvolgers de revue. Zo ook die van Ron Jans, die komende zomer vertrekt bij PEC Zwolle. De oefenmeester vindt het leuk dat zijn naam genoemd wordt, maar denkt niet dat hij een serieuze kandidaat is.

“Ik neem het zelf niet zo serieus. Het is totaal niet concreet, maar het is wel leuk als je naam wordt genoemd”, zegt Jans in het programma Evers Staat Op van Radio 538. “Ik heb nog geen Nederlandse topclub getraind, ik heb geen nationaal elftal getraind. Misschien een leuk trainertje, moet die het dan doen?”

Dat betekent overigens niet dat Jans het bondscoachschap zou weigeren als dat aan de orde komt. “Maar ik moet zeggen: ik loop ook nergens voor weg, hoor. Als ik word gevraagd, zou ik hartstikke trots zijn en dan ga ik gewoon aan de slag”, besluit Jans, die komende zomer al parttime aan de slag gaat bij de KNVB. De huidige trainer van PEC Zwolle wordt leercoach voor de cursus Coach Betaald Voetbal.