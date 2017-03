Nijhuis laakt klassementen: ‘Belangen en willekeur spelen een te grote rol’

Bas Nijhuis hecht weinig waarde aan de scheidsrechtersklassementen die verschillende media bijhouden. Mocht de arbiter in een van deze klassementen aan kop eindigen, zal hij de trofee niet in ontvangst komen nemen. Nijhuis is van mening dat bij de beoordelingen ‘belangen en willekeur een te grote rol spelen’.

De leidsman stelt in zijn column in Voetbal Inside dat hij van de cijfers die hij krijgt in onder andere het Algemeen Dagblad, Voetbal International en De Telegraaf geen chocola kan maken. “Onlangs floot ik de wedstrijd tussen Heerenveen en AZ. In de ene krant kreeg ik een 7,5, in de andere krant een 4,5”, stelt Nijhuis. “Soms fluit ik een goede wedstrijd, soms een slechte. Feit is gewoon dat er van een objectief klassement geen sprake is.”

“Omdat belangen en willekeur een te grote rol spelen”, gaat Nijhuis verder. “Dus mocht ik ooit pakweg het Gouden Kaart-klassement winnen, dan, u voelt hem al aankomen, zal ik keihard weigeren. En feestelijk bedanken voor de bijbehorende prijs. Stoere taal, zegt u? Omdat ik hem toch nooit win? Klopt. Zeker niet na deze column..”