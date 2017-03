Aanklacht tegen Vilhena aangepast: ‘Gebeurt meestal als de aanklager twijfelt’

Tonny Vilhena moet woensdagavond in Zeist voor de beroepscommissie van de KNVB verschijnen. De aanklager betaald voetbal wil de middenvelder van Feyenoord nog altijd schorsen naar aanleiding van een elleboogstoot tegenover Mathias Pogba in de wedstrijd tegen Sparta. Afgelopen week besloot de aanklager om de aanklacht te verruimen.

Eerst ging het nog alleen om een elleboogstoot, maar inmiddels wordt Vilhena ook slaan van een tegenstander ten laste gelegd. Volgens strafrechtadvocaat Christian Visser, ook bekend als De Voetbaladvocaat, is het niet vreemd dat de aanklacht aangepast wordt. “Meestal wordt een straf verruimd als de aanklager twijfels heeft”, zegt Visser in gesprek met ELFVoetbal. “De beroepscommissie kijkt naar wat er wordt verweten. Blijkbaar vinden ze dat de elleboogstoot moeilijk bewezen kan worden.”

“Dan zou Vilhena vrijgesproken worden. Nu is daar dus slaan bijgekomen. Als dat wel te bewijzen valt, kan hij gewoon gestraft worden”, gaat de advocaat verder. Visser vindt het niet onlogisch dat Feyenoord iedere keer een schorsing aanvecht. “Het kan wel zijn dat de KNVB het misschien vervelend vindt dat Feyenoord telkens een straf aanvecht. De club is vaak in het gelijk gesteld. Het was de afgelopen keren dus niet raar dat ze in beroep gingen. Als je vier keer een bekeuring met de auto krijgt en je die met succes aanvecht, ga je bij de vijfde keer toch ook in beroep als je denkt een zaak te hebben?”