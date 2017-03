Stevens weet ideale kandidaat: ‘Ik zie het wel zitten met hem’

Als het aan Huub Stevens ligt, wordt Jürgen Klinsmann de opvolger van Danny Blind als bondscoach van Nederland. Volgens de oud-trainer van onder meer Schalke 04 en PSV is de Duitser de ideale kandidaat. Stevens ziet een constructie voor zich met Klinsmann als bondscoach, Louis van Gaal als technisch directeur en Hans van Breukelen als algemeen directeur.

“Jürgen heeft bewezen dat hij als trainer op de korte en de lange termijn succes kan hebben. Ik zie het wel zitten met Klinsmann”, zegt Stevens tegenover BILD. “Jürgen weet natuurlijk niet precies hoe de hazen lopen in het Nederlandse voetbal. Louis van Gaal als technisch directeur en Hans van Breukelen als algemeen directeur zouden hem met raad en daad bij kunnen staan. Een top trio, vind ik. Dat zou perfect zijn.”

Stevens denkt echter niet dat het direct de problemen rond het Nederlands voetbal oplost. “Die zitten dieper. We hebben een goede opleiding en vele talenten, maar die geven vaak te snel op en durven zichzelf geen pijn te doen. Ze snappen niet dat je sterker wordt van teleurstellingen”, vervolgt de Limburger. “Wanneer ik onze jeugdteams vergelijk met die in Duitsland, dan zijn de Duitse ploegen qua instelling en fysiek sterker. De wil om te winnen is vele malen groter dan bij de Nederlandse teams.”