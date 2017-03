Barcelona komt met statement: ‘Oneerlijk en totaal buiten proportie’

Lionel Messi kreeg het in de kwalificatiewedstrijd tussen Argentinië en Chili aan de stok met de arbitrage en dat kwam de ster van Barcelona dinsdag op een zware sanctie te staan. De FIFA liet weten Messi vier wedstrijden te schoren en zonder zijn aanvoerder ging Argentinië dinsdagavond onderuit tegen Bolivia.

Barça heeft nu in een officiële verklaring zijn steun voor Messi uitgesproken: “Barcelona spreekt zijn verbazing en verontwaardiging uit over de actie van de FIFA om Messi na de wedstrijd tussen Argentinië en Chili te schorsen. De club beschouwt de schorsing van vier wedstrijden oneerlijk en totaal niet in verhouding staand ten opzichte van de overtreding. Tot slot, wil Barcelona benadrukken dat het Messi blijft steunen. Hij is op en naast het veld een voorbeeld.”

Door de schorsing is Messi pas in de laatste kwalificatiewedstrijd tegen Ecuador weer inzetbaar voor Edgardo Bauza. De aanvaller moest de wedstrijd tegen Bolivia dus al missen en mag ook niet spelen tegen Uruguay, Venezuela en Peru. Voor Argentinië, dat nu vijfde staat in de Zuid-Amerikaanse poule, zal het nog een flinke klus worden zich direct te plaatsen. Alleen de eerste vier zijn verzekerd van een direct startbewijs voor het WK in Rusland. De nummer vijf speelt play-offwedstrijden.