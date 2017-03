Brands komt met opvallend plan: ‘Samen investeren kan interessant zijn’

PSV heeft met verschillende Europese topclubs gesproken over het gezamenlijk aankopen van spelers, zo meldt Voetbal International. De Eindhovenaren hopen zo concurrerend te blijven op de spelersmarkt. Europese topclubs kunnen namelijk miljoenen neertellen voor een breedteversterking.

Zo komt het voor dat bijvoorbeeld Chelsea en Manchester City een groot aantal spelers gedurende het seizoen moeten verhuren. “Grote clubs worstelen met een overschot aan spelers. Het aanbod huurspelers is enorm groot. Wij willen best een paar spelers huren, maar geen vier of vijf. Samen investeren kan dan voor beide partijen interessant zijn”, zegt technisch directeur Marcel Brands.

Volgens Brands ligt het bestedingsmaximum van PSV op zo’n zeven miljoen euro. “Zij kopen breedte-investeringen voor ons bestedingsmaximum. Zij schrikken er niet van om dertig tot veertig miljoen uit te lenen. Daar hebben wij last van. Zinchenko hadden wij zelf ook gezien. Hem hadden wij graag gekocht. Maar City telt gewoon zeven miljoen neer”, stelt Brands. “We kijken of we creatieve allianties kunnen aangaan. De laatste tijd heb ik hierover veel gesproken met clubs die beschikken over een groot netwerk.”